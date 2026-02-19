血液の病気で骨髄移植などが必要な患者のために、ドナーを募集して移植までの調整を行っているのが『骨髄バンク』です。現在、ドナーとして協力を名乗り出ている人は56万人います。 しかし、実際に移植を受けられるケースは、移植を待つ患者の5割ほどにとどまっています。ドナー登録者を増やそうと、懸命に活動する新潟市の女性を取材しました。 ■伊禮咲緒さん 「献血にご協力お願いします。骨