邪馬台国の女王、卑弥呼の墓という説もある奈良県桜井市の箸墓古墳で、新たな発見です。奈良県桜井市にある箸墓古墳は３世紀中頃に亡くなったとされる卑弥呼の墓という説があります。桜井市立埋蔵文化財センターによりますと、古墳の前方部分から高さ１．６ｍ以上幅２ｍ以上の渡り土堤が見つかったということです。渡り土堤は墳丘と外部をつなぐ通路としての役割や、内濠内の水を調整するためのものと考えられています。