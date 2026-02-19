「水道事業に活用してほしい」。大阪市に寄付されたのは、約５億７０００万円相当の金の延べ棒でした。（大阪市横山英幸市長）「とんでもない金額で、なんというか、もう言葉がないわけですよ」大阪市によりますと去年１１月、「水道事業に活用してほしい」などとして金の延べ棒２１ｋｇ、約５億６６００万円相当が寄付されていたと発表しました。寄付をした人物について、市は詳細を明らかにしていませんが、去年１０