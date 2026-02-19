台湾の頼清徳総統が、高市総理が再選出されたことについて祝意を表明しました。台湾の頼清徳総統は18日、自身のSNSを更新し、「重要な国際会合で台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し強調し、台湾支持を表明してきたことに感謝します」と、高市総理が再び選出されたことについて祝意を表明しました。その上で、「今後もパートナーシップを深め、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に貢献していきたい」と投稿しました。頼総