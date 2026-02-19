3連休は気温が上がり、春本番の暖かさとなる予想です。積雪の多い地域は雪崩や屋根からの落雪などに注意をしてください。【金曜日の天気】金曜日は、東〜北日本は朝は晴れる所が多くなりますが、午後は北海道の道南や青森県付近では雪や雨が降る所があり、関東南部も雲が多く、夜は神奈川県・千葉県・茨城県付近で局地的に雨が降る所がありそうです。朝は雲が多い西日本では、九州や四国・紀伊半島で一時、雨が降る所があるかもし