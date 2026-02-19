ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、スキーのノルディック複合団体スプリントの前半の飛躍が行われ、日本は今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）と、山本涼太（長野日野自動車）が出場。渡部の五輪ラストジャンプは１１９メートルを飛んで１０８・４点、山本は１２５メートル５０で、１２２・６点の計２３１点、メダル圏内の３位をキープした。後半の距離はトップのドイツから２１秒、２位のノルウェーから