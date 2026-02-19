派閥の例会を終えた自民党の麻生副総裁＝19日午後、東京都千代田区自民党内で唯一の派閥である麻生派（志公会）は19日、先の衆院選後初めてとなる例会を東京都内で開いた。新人ら18人が新たに入会し、所属議員は計60人に増えた。選挙後の人事では政権の枢要ポストも確保。派閥を率いる麻生太郎副総裁と高市早苗首相（党総裁）の関係に揺らぎが見える中、影響力の維持に力を入れている。例会で麻生氏は、入会した議員らを前に「