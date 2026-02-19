東京ガスは１９日、ＪＲ山手線の高輪ゲートウェイ駅（東京都港区）周辺の再開発地区「高輪ゲートウェイシティ」で、空気中の二酸化炭素（ＣＯ２）を回収して洗濯用洗剤の原料をつくるサービスを始めると発表した。４月の開始予定で、完成した洗剤は地区内の施設で利用してもらう。複合ビルの地下にある「エネルギーセンター」に東ガスのＣＯ２回収装置（高さ１６４センチ、奥行１６７センチ、幅７７センチ）１台を設置して、