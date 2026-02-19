巨人は１９日、那覇キャンプで走塁意識を高めることを再確認した。フリー打撃中には球場の一塁側ファウルグラウンド天然芝部分に、滑りやすく衝撃を吸収するスライディング練習用のシートを置いてヘッドスライディングを練習。野手陣が次々に頭から滑り込んだ。吉川大幾内野守備兼走塁コーチは「拡大ベースになったことでヘッドスライディングの方が（タッチを）避けやすいと。（ヘッドスライディングを）推奨はしました。拡