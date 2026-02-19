誰もが見やすくアクセスしやすい避難情報を目指して19日、石川工業高等専門学校の学生たちがオリジナルの標識を設置しました。19日、石川県津幡町で学生たちが街灯に張り付けていたのは2次元コード。この2次元コードをスマートフォンで読み込むと…石川高専の学生：「これは現在地から避難所までの経路を、マップで経路案内できます」 石川高専が考案した「まちなかハザード標識」です。スマート