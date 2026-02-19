ＦＣ東京は１９日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第５節の横浜ＦＭ戦（３月７日、ＭＵＦＧ国立）のスペシャルゲストに４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」が来場することを発表した。同戦は「国立ＭＡＸ熱戦」と題して開催され、ゴールデンボンバーは代表曲「女々しくて」を披露するスペシャルライブを実施する。クラブを通して、ゴールデンボンバーは「ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）での初めてのパフォーマンスというこ