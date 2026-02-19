女優の松田美由紀（６３）が豪華集合ショットを投稿した。１９日にインスタグラムを更新し、「昨夜は、娘のゆう姫の結婚祝いに、女優の松本まりかちゃんと、現代アーティストの清川あさみちゃんがお祝いしてくれて、楽しい楽しい女子会でした！松本まりかちゃんは、２０歳の頃から家族のように付き合ってきたけど、最近は忙しくて会えてなかったけど、あさみちゃんがスペシャルゲストで呼んでくれた。私のギャグで盛り上がって