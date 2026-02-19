19日未明、名古屋市中区の繁華街で26歳の女性が車にはねられ、意識不明の重体です。警察によりますと、中区錦3丁目の錦通の交差点で19日午前1時50分ごろ、西向きに走っていた乗用車が、道路を渡っていた女性をはねました。女性は三重県鈴鹿市の職業不詳・仲宗根有美さん(26)で、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。乗用車の運転手の男性(47)にケガはありませんでした。現場は名古屋の繁華街「錦三」にある見通