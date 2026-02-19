高知県内3つの県立中学校で2月19日に合格発表が行われ、このうち高知市の高知国際中学校では80人に一足早い春が訪れました。高知市の高知国際中学校では19日午後4時に合格者の受験番号が張り出されました。受験生たちは自分の番号を確認すると保護者と抱き合ったり、嬉し涙を流したりして喜びを噛みしめていました。高知国際中は定員80人に対して受験者数は201人、倍率は2.51倍でした。■合格者「まだ実感がわいてないけど、本当に