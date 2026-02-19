使い終わった油を使った廃油石鹸づくりに四万十町の高校生たちが取り組んでいて、2月19日に石鹸のカット作業が行われました。廃油石鹸づくりに取り組んでいるのは四万十高校自然環境コースの1年生5人と四万十町商工会女性部大正支部のメンバーです。廃油石鹸は使用済みの食用油などを使って作る石鹸で、女性部では30年以上前から廃油石鹸づくりに取り組んでいます。地域との交流やSDGsに取り組もうと四万十高校が女性