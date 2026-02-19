ユーロ圏１０年債利回り格差仏５７、伊６１ｂｐ前日並み水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.756 フランス3.33（+57） イタリア3.365（+61） スペイン3.131（+38） オランダ2.824（+7） ギリシャ3.362（+61） ポルトガル3.117（+36） ベルギー3.269（+51） オーストリア3.057（+30） アイルランド3.0