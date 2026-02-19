2月19日の高知県の発表によりますと、県内のインフルエンザの新規感染者数は前の週と比べて減少し、警報値を下回りましたが県では引き続き感染対策を呼びかけています。県によりますと2月15日までの1週間に定点医療機関あたりのインフルエンザの新規感染者数は26・18人と警報基準値である30人を下回りました。内訳はインフルエンザA型の56件に対し、B型が655件、92.1パーセントと多くを占めていて、学校などでは集団発生によ