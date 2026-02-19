四国銀行から埼玉西武ライオンズに入団した川田悠慎選手が高知県の茺田知事を表敬訪問し、2026年3月におこなわれるオープン戦をPRしました。茺田知事の元を訪れたのは元四国銀行野球部で2025年のドラフト会議で埼玉西武ライオンズから6位指名を受けた川田悠慎選手です。川田選手が「充実した日々を送れている」と明るく報告すると茺田知事は「身近で応援していた選手が活躍すると一番励みになる。活躍を期