【新華社国連2月19日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は18日、国連憲章および国連の役割強化に関する特別委員会の会議で、日本が「集団的自衛権」を行使して台湾問題に介入することは中国への侵略に当たると述べ、中国は必ず正面から痛撃を加えると強調した。傅氏は次のように述べた。国連憲章は、武力の行使や武力による威嚇を禁じる国際法の基本原則を確立した。この原則は、戦後の国際秩序を守り、第3次世