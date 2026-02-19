「水道事業に活用してほしい」。大阪市に寄付されたのは、およそ5億7000万円相当の金の延べ棒でした。大阪市横山英幸 市長「とんでもない金額で、なんというか、もう言葉がないわけですよ」大阪市によりますと、去年11月、「水道事業に活用してほしい」などとして、金の延べ棒21キログラム、およそ5億6600万円相当が寄付されていたと発表しました。寄付をした人物について、市は詳細を明らかにしていませんが、去年10月にも