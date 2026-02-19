ソフトバンク柳田悠岐外野手（37）が19日、今季初実戦に臨んだ。紅白戦で紅組の「4番・DH」で出場し、2打席立った。1―0の初回2死では先発尾形の4球目を空振り三振。4回1死での2番手・木村との対戦では1ボールからの2球目を強振。左飛に倒れた。初実戦での球の見え方に関して試合後には「いやいや、いきなり最悪でしょう」と振り返ってバスに乗った。