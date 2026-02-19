東京・港区でカメラが捉えたのは、乗用車が玉突き事故を起こす瞬間です。さらに追突した車は逃走中です。事故直前の映像を見ると、事故を起こした高級外車が、前が動いたにもかかわらず止まったままの様子が確認できます。後ろを映した映像には、問題の車が発進した直後、センターラインをはみ出し加速する様子が。目撃者：（真横に来た）0.5秒後くらいには、ほぼノーブレーキで前の車に突っ込む。もう一回アクセルを踏み込んで（