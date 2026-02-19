非常戒厳騒動による内乱首謀容疑で起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に1審で無期懲役が宣告されると、韓国与党「共に民主党」内では「量刑が物足りない」との反応が相次いでいる。【関連】尹前大統領弁護団も無期懲役に反発「権力に屈した」党代表は「国の根幹を揺るがした内乱首謀者に死刑ではなく無期懲役を宣告し、司法の正義を揺るがした。国民の法感情に反する極めて不十分な判決だ」と主張した。「共に民主党」