Amazon.co.jpは、購入者特典が付いた日本限定販売のコンパクトスマートスピーカー「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」を3月10日に発売する。予約は2月19日から受け付けている。価格は1万1293円。●購入特典が付いた特別仕様大人から子どもまで世代を超えて愛されるドラえもんのように「Alexa」が利用されて欲しいという思いを込めて開発した。購入者特典を有効化すると、「Alexa ドラえもん時報スキル」（公開中）