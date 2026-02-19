日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6225(6186) 6月限44(44) TOPIX先物 3月限7569(7569) 6月限 8( 8) 日経225ミニ 3月限136633(13663