日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 15(15) SBI証券 9( 7) 岩井コスモ証券 2( 2) ◯5万6625円プット