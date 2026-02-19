大阪3月限 日経225先物57560+300（+0.52％） TOPIX先物3854.5+38.5（+1.00％） 日経225先物（3月限）は前日比300円高の5万7560円で取引を終了。寄り付きは5万7570円と、シカゴ日経平均先物（5万7555円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。買い一巡後は利益確定に伴うロング解消も入り、現物の寄り付き直後には5万7370円まで上げ幅を縮める場面もみられた。その後は5万7400円～5万7500円辺りでの底堅さ