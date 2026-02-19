新潟生まれの17歳が世界の頂点に挑みます。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは、日本時間の20日未明に新潟市出身・中井亜美選手が勝負のフリーに臨みます。 ショートプログラムでも〝トリプルアクセル〟を決める圧巻の演技を見せましたが、じつは以前〝トリプルアクセル〟への特別な思いをUXの取材に語っていました。 フリースケーティングに向