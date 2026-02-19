首都圏への送電を開始した柏崎刈羽原発6号機で、原子炉の制御棒を引き抜く作業中に誤って警報が鳴ったことがわかりました。20日から予定されている原子炉の一時停止期間中に原因を調査する予定です。 東京電力によりますと、柏崎刈羽原発6号機からの送電を開始した翌日の17日の夜、原子炉の出力を上げながら制御棒を引き抜く作業をしていたところ、引き抜きを阻止する警報が鳴りました。 確認をしたところ、警報が鳴るような