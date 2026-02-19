俳優でタレントの中村静香（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。釣りを楽しむ写真を公開した。【写真】「すごい」船上で釣った魚を掲げる中村静香※8枚目中村は15、22日にテレビ東京で2週連続で放送される遠藤憲一主演のドラマ『さすらい釣り師 糸田三平』の第2話に出演する。投稿ではこのドラマを紹介した上で「撮影の合間にはオオモンハタが釣れました」とつづり、「〔釣り×恋×グルメ〕、お楽しみに〜〜」と呼び掛