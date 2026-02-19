俳優の北大路欣也（８２）が１９日、都内で時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇シリーズ第９作「三屋清左衛門残日録永遠（とわ）の絆」（３月７日放送）の特別上映イベントに登壇した。今年が芸能生活７０周年で、また２３日に８３歳の誕生日を迎えるとあって、サプライズでバースデーケーキと花束をプレゼントされた北大路は、驚いた表情を浮かべ「本当に僕は幸せです」と目を潤ませた。共演した伊東四朗（８８）からも