サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）のテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」が19日、公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】カッコイイ…！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』テーマ曲公開今回のテーマソングは、ロック、EDM、メタル、ファンクなどの多彩なジャンルを融合させており、101人の練習生それぞれが、夢へ