天草市で特産の養殖アオサの収穫が始まりました。八代海に面する新和町では天然アオサが生育する海岸沿いに網を張り自然に付着させる方法でアオサを養殖しています。今年は気温が高く雨が少ないため10日ほど遅い収穫でしたが新和町のアオサは天然ものに近いことから色つやと香りがよくかき揚げや吸い物、お好み焼きもお勧めだということです。