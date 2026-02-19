「AIインパクトサミット」の展示会や講演会を訪れた大勢の来場者＝18日、ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】人工知能（AI）の活用方法や技術革新を話し合う国際会議「AIインパクトサミット」の開幕式が19日、インドの首都ニューデリーで開かれた。モディ首相は「AIが将来何をできるかではなく、人類が現在AIをどう扱うかが本当の問題だ」と述べ、責任ある活用を追求する意向を示した。首脳会合も開催され、フランスのマ