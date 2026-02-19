春闘の要求書を提出する日立労組の半沢美幸中央執行委員長（左）＝19日午後、東京都内日立製作所労働組合は19日、2026年春闘でベースアップ（ベア）に当たる賃金改善分として月額1万8千円を会社側に要求した。昨年から千円上積みし、現在の要求方式となった1998年以来、過去最高となった。年間一時金（ボーナス）の要求は6.8カ月分で、昨年より0.1カ月分減らした。ベア要求は、電機各社の労組でつくる電機連合の統一要求額であ