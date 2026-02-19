キリンホールディングス傘下のワイン大手メルシャンは、世界の造り手と共同で手がけるブランド「メルシャン・ワインズ」から、フルーティーな味わいが特徴の「フルーツスキップ」で初めて２５０ミリ・リットル入り紙パック商品を２４日に発売すると発表した。赤と白の２種類で、２０〜３０歳代の女性をターゲットにワインファンの裾野を広げたい考えだ。希望小売り価格は税込み４１８円。紙パックはガラス瓶の１０分の１の重