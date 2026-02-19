お笑いコンビ・素敵じゃないかの柏木成彦が主催するイベント「にほんごお笑いフェス2026」が、2月28日に東京都新宿区にある、R’sアートコート(労音大久保会館)にて開催される。にほんごお笑いフェス2026本イベントは、素敵じゃないか・柏木が普段から大切にしている「言葉」にフォーカスした全5公演の1日完結型イベントで、神保町よしもと漫才劇場で毎月開催されている定期企画ライブが元となっている。第1部から第3部の『芸辞苑