歌手の倉木麻衣（43）が19日、都内で「放送30周年記念TVアニメ名探偵コナン展」（20日から、東京ドームシティプリズムホール）開催記念セレモニーに出席した。2000年に「Secret of my heart」で初めてテーマ曲を担当し、以降もコナンとのタイアップは続き、17年には「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング再多数」のギネス世界記録に認定された。現在放送中のテーマ曲「TOWA〜永久に風に乗る〜」が通