オードリーの若林正恭が、喉の不調のため3週間の休養を取っている。2月18日に所属事務所は、ウェブサイトで《以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました》と報告している。「若林さんは、レギュラー出演する深夜のラジオ番組『オ