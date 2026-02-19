藤本美貴×横澤夏子MCが務めるテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜25時15分一部地域除く）より、歌人・俵万智が教える“育児短歌”が書籍『みんなの短歌』としてマガジンハウスより4月23日に発売されることを決定した。【写真】テレビ朝日系『夫が寝たあとに』のMCを務める藤本美貴×横澤夏子同番組は、藤本と横澤のダブル3児のママの2人が、共感トークを繰り広げるママ特化型バラエティー。番組ではこれまで、歌人