柄本佑が主演、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』より、なにわ男子の長尾謙杜演じる若侍・伊納菊之助にフォーカスした新カット3点とメイキングカットが解禁された。【写真】孝行息子として称えられながらも、胸の内に葛藤と秘密を抱えている菊之助（長尾謙杜）新カット永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。主演