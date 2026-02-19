内野聖陽が主演する舞台『リア王-King Lear-』が、9月21日〜10月4日、東京芸術劇場プレイハウスで上演されることが決まった。【写真】シェイクスピア×森新太郎『リチャード三世』では吉田羊が主演に！内野は同劇場で、同じくシェイクスピア四大悲劇の『ハムレット』を2017年に演じた。シェイクスピアの主人公の中でも最も聡明な、全てを知りつつ破滅する若いハムレットを48歳で演じ、いま58歳にして、最も愚かで無知なまま