ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が18日に放送。#2では、「世界で最も美しい顔100人」にも選出されたことでも知られるタレントのゆめが、生き残りをかけて男性陣への積極的なアプローチを試みた。【写真】林ゆめ、大胆なキス！『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ