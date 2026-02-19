2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞の第2弾出演者が発表された。今回発表されたのは、4月18日(土)に出演するアーティスト3組。STARGLOW、三浦大知、優里の3組が出演陣に新たに加わる。なお、すでに発表されている出演者は、4月18日(土)出演のKep1er、原因は自分にある。、19日(日)の出演のUVERworld、Chevon、