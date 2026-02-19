毎日同じヘアスタイルで過ごしているなら、ヘアチェンジで若見えを狙ってみて。今回ご紹介するのは、上品さと軽やかさを両立できそうな「くびれウルフ」。ふんわりとボリューム感を演出できるため、年齢とともに気になるペタンコ髪もカバーできそうです。40・50代におすすめな「くびれウルフ」をさっそくチェック。 小顔見えするネオウルフ @motoshi_wtokyo_wolfさんが「ひし形シルエットのネオウルフ」と紹介