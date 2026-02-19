ミラノ・コルティナ五輪で１８日に行われたスノーボード・女子スロープスタイル決勝で同種目日本勢初の金メダルに輝いた深田茉莉（ヤマゼン）の父・範生さんが１９日、日本から祝福のコメントを送った。範生さんは地元の愛知・みよし市にある福谷ハピネスホールで行われたパブリックビューイングで観戦。金メダルに「銅メダルくらい取れたらいいかなと思っていたんですけど、まさか金（メダル）とは思わなかった」と声を弾ませ