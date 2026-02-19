ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート・ショートトラックの男子1500メートルで準決勝に進出した渡邊啓太が18日、自身のXで現地ミラノで体験した“奇跡”のような体験を振り返った。ミラノで触れた人の優しさに感動した。渡邊は「奇跡というか、本当に人の優しさを目の当たりにしました。。。」と書き出し、ことの一部始終を伝えた。「ミラノで妻が乗っていたタクシーの運転手さんが、車内に忘れて