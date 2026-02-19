女優・原沙知絵が18日、自身のインスタグラムを更新。「3姉妹の小旅行のような」女優3ショットをアップした。 【写真】ホントの3姉妹に見えてくる表情も雰囲気も完全に長女、次女、三女 原は「深川マイマイのフィルムカメラで撮影してもらいました！」と書き出し、「3姉妹の小旅行のような写真」とハートの絵文字と「#フィルムカメラ」「#羽田美智子 (長女)」「#原沙知絵 (次女)」「#深川麻衣 (三女)」のタグを添え