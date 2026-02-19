現役中高生4人に1人が経験「第2ボタン」の風習は令和も健在!?街の人にエピソードを聞いてみた もうすぐ卒業シーズン。卒業式の思い出として、「第2ボタンをもらった」という経験がある人もいるのではないでしょうか？岡山市の学生服メーカーの調査で、その「第2ボタン」の風習が今も残っていることがわかりました。 （50代女性 2人組）「びっくりしました。いまだにそんな風習がって」「あれ