〈「ヌードを撮りたい」「自分だけが浮いているって自覚しています」妻は理学療法士→風俗写真家になった…そのとき夫が見せた“意外な表情”とは〉から続く風俗で働く女性にとって、パネル写真は名刺代わりであり、最強の武器でもある。しかし、ただ綺麗に撮ればいいわけではない。いったいどういうことなのか。【画像】宗教2世として幼少期を過ごし、大学生の時には業界入り、伝説の嬢になった“まりてん”の秘蔵写真はコチラ